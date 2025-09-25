پیام وزیر ورزش و جوانان به تیم نوجوانان ایران پس از قهرمانی در آسیا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور قدرتمندانه تیم هندبال نوجوانان ایران در عرصه رقابتی زیر ۱۷ سال آسیا که علاوه بر نمایش زیبای هندبال با موفقیت در نتیجه و کسب عنوان قهرمانی قاره کهن همچنین راهیابی به رقابت‌های جهانی همراه بود، نشانی از اقتدار این رشته است.

به ملی‌پوشان نوجوان ایران، کادر فنی و سرپرستی، به علاقمندان این رشته همچنین مسئولان فدراسیون که زمینه این عزت و افتخار را فراهم آوردند، تبریک می‌گویم.

آنچه در این فتح جام آسیایی پس از ۱۹ سال اهمیت یافته، تجلی نسلی جدید از هندبالیست‌های ایران عزیز است که می‌توانند در مسیر قهرمانی و حرفه‌ای روز‌های بسبار پرافتخاری را برای ورزش کشور به ارمغان آورند.