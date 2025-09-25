جانشین سپاه امام سجاد هرمزگان، گفت: مقاومت و انسجام ملی باعث پیروزی ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس شد.

مقاومت و انسجام ملی، عامل پیروزی ملت ایران در دوران ۸ سال دفاع مقدس

مقاومت و انسجام ملی، عامل پیروزی ملت ایران در دوران ۸ سال دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سردار هدایت الله امیری، در یادواره شهدای مقاومت و اقتدار، سه عنصر دین، مردم و رهبر را عامل تقویت، اتحاد و انسجام مردم ایران در برابر توطئه‌های دشمنان برشمرد.

او افزود: دشمن بدنبال براندازی نظام و ایجاد تفرقه در بین مردم و مسئولان است.

سردار امیری، افزود: نظام اسلامی ما با تدبیر و درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش می‌رود و آنچه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان فرمودند، محقق شده است.

او خاطرنشان کرد: امروز ایران اسلامی در مسیر عزت در حرکت است.

یادواره شهدای مقاومت و اقتدار، امشب از ساعت ۲۰ در سالن مینوی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.