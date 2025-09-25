بدنبال آتش سوزی محدود در یکی از واحد‌های خوابگاه دانشجویان پرستاری در بندرعباس، به ۲۰ نفر از دانشجویان با کمک نیرو‌های آتش نشانی امداد رسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: این حادثه بعدازظهر امروز در طبقه پنجم این خوابگاه رخ داد و نیرو‌های امدادی با دو خودروی آتش نشانی آتش را خاموش و دانشجویان را از ساختمان خارج کردند.

محمدامین لیاقت افزود: در این حادثه ۵ نفر از دانشجویان بر اثر تنفس هوای دودآلود نیاز به مراقبت بیشتر داشتند که با کمک عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و اکنون فقط یکی از این دانشجویان، بستری است.

وی گفت: علت این حادثه اتصالی برق کولر در یکی از اتاق‌ها بود.

