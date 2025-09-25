قائم مقام وزیر صمت مطرح کرد؛
محور تصمیمات ارزی باید در استانها گرفته شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمد صادق مفتح در همایش بزرگداشت صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی یکی از مشکلات اساسی کشور را سیاستهای ارزی دانست و گفت: محور تصمیمات ارزی باید در استانها گرفته شود، بهویژه تحقق این امر در استانهای صنعتی ضروری است موارد مورد نیاز دستهبندی و با توجه به امکانات بانک مرکزی، اولویتبندی و در اختیار استانها قرار گیرد.
وی آذربایجان شرقی را پیشران صنعتی کشور توصیف کرد و افزود: آذربایجانشرقی استانی غنی از نظر مواد معدنی است و تبریز نیز به طور تاریخی در حوزه تجارت شهرت داشته است با تلفیق این سه ظرفیت، کارنامهای درخشان برای تبریز رقم زده است.
وی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پایداری صنعتگران در مسیر صنعت و تولید هستیم. تلاشهای خانه صنعت، معدن و تجارت استان در ایجاد پل ارتباطی میان مدیران و فعالان اقتصادی قابل تقدیر است.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که صادرکنندگان مجبور میشوند ارز خود را با نرخ مشخص به دولت تحویل دهند. ریشه این مسئله به محدودیتهای نظام بانکی بازمیگردد که اجازه نمیدهد ارز آزادانه در چرخه اقتصاد وارد شود. این سیاستها باید مورد بازنگری قرار گیرد.