فیفا با رونمایی از عروسک‌های رسمی جام جهانی تابستان آینده، شور و هیجان بزرگ‌ترین جشنواره فوتبال جهان را از همین حالا به اوج رساند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فیفا به طور رسمی «کلاچ» (Clutch)، «زایو» (Zayu) و «میپل» (Maple) را به عنوان عروسک‌های رسمی جام جهانی مردان ۲۰۲۶ معرفی کرد.

این سه شخصیت شامل یک عقاب طاس، یک جگوار و یک گوزن آمریکای شمالی هستند که هر کدام نماینده یکی از سه کشور میزبان مشترک این دوره یعنی آمریکا، کانادا و مکزیک به شمار می‌روند.

میپل (گوزن شمالی) نماینده کاناداست، زایو (جگوار) نماینده مکزیک و کلاچ (عقاب سرسفید) نماینده ایالات متحده آمریکا.

فیفا برای هر سه عروسک داستان‌های پس‌زمینه‌ای نیز طراحی کرده است:

کلاچ: هافبکی پرانرژی و ماجراجو که در سراسر ایالات متحده پرواز می‌کند و با کنجکاوی و خوش‌بینی، فرهنگ‌ها و مسابقات مختلف را تجربه می‌کند. فیفا او را چنین توصیف کرده است: «کلاچ در زمین بازی بی‌باک است و خارج از آن الهام‌بخش. او با عمل پیشتاز می‌شود، هم‌تیمی‌ها را تشویق می‌کند، روحیه‌ها را بالا می‌برد و هر چالش را فرصتی برای پیشرفت می‌داند.»

میپل: دروازه‌بانی اهل کانادا که «متولد شده تا سفر کند». او از تمام استان‌ها و مناطق کانادا عبور می‌کند و با مردم ارتباط برقرار می‌کند. فیفا درباره او نوشته است: «میپل هنرمندی با سبک خیابانی و عشق به موسیقی است که از طریق خلاقیت، تاب‌آوری و فردیت بی‌پروای خود معنا یافته است. او با مهارت در مهار توپ و روحیه‌ای سرشار از قدرت و رهبری، داستان‌ها و جذابیت‌های بی‌پایانی خلق می‌کند.»

زایو: مهاجمی از جنگل‌های جنوب مکزیک که نامش الهام گرفته از «وحدت، قدرت و شادی» است. فیفا می‌گوید: «زایو با نبوغ و چابکی خاص خود مدافعان را به چالش می‌کشد. خارج از زمین، او فرهنگ مکزیک را از طریق رقص، غذا و سنت‌ها زنده نگه می‌دارد و مردم را با شور و عشق به هم پیوند می‌دهد. زایو فراتر از یک ورزشکار است و نمادی از جشن فرهنگی و همبستگی است.»

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در این باره گفت: «میپل، زایو و کلاچ سرشار از شادی، انرژی و روح همبستگی هستند، درست مانند جام جهانی. آنها نه تنها الهام‌بخش خواهند بود، بلکه بخشی از هویت این مسابقات محسوب می‌شوند.»

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در تاریخ جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در مرکز هنر‌های اجرایی جان اف. کندی در واشنگتن برگزار خواهد شد و مسابقات از پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.