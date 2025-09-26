پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهرسازی ایران در سفر به بغداد و دیدار با وزیر حمل و نقل عراق، مذاکرات فشردهای درباره طرح های زیرساختی ریلی از جمله راهآهن شلمچه-بصره کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این دیدار، پیشرفتهای راهآهن شلمچه-بصره و راههای تأمین مالی آن به عنوان یکی از محورهای کلیدی گفتوگو مطرح شد که نویدبخش آیندهای روشن برای اتصال هرچه بیشتر شبکههای ریلی دو کشور است.
آقای جبار علی ذاکری، مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی، با رزاق محیبس السعداوی، وزیر حمل و نقل عراق، دیدار و گفتوگو کرد. این نشست با حضور آقای ارجایی، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی نیز همراه بود و به منظور بررسی و گسترش همکاریهای ریلی میان ایران و عراق برگزار شد.
یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این دیدار، آخرین وضعیت و پیشرفتهای مربوط به طرح راهآهن راهبردی شلمچه-بصره بود. این طرح که نقشی حیاتی در تسهیل تردد زائران و مبادلات تجاری ایفا میکند، با تمرکز بر حل و فصل مسائل باقیمانده و تأمین منابع مالی پایدار، در دستور کار قرار گرفت. دو طرف بر تسریع در اجرای این طرح و رفع موانع موجود تأکید کردند.
علاوه بر این، اتصال راهآهن کرمانشاه-اسلامآباد-خسروی به خانقین عراق نیز از دیگر طرحهای مهم مورد بحث بود که میتواند به بهبود چشمگیر حملونقل بار و مسافر بین دو کشور کمک کند.
هماهنگیها برای برگزاری اجلاس سهجانبه ایران-عراق-روسیه در دی سال جاری، با هدف توسعه کریدورهای بینالمللی و همکاریهای منطقهای نیز در این دیدار صورت گرفت. این گفتگوها نشاندهنده اراده جدی دو کشور برای تقویت زیرساختهای ریلی و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی از طریق گسترش شبکه حملونقل است.