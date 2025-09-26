معاون مرکز مدیریت راه‌های کشور از ثبت بیش از ۲۰۴ میلیون تردد وسیله نقلیه در جاده‌های بین‌شهری در تابستان امسال خبر داد. این آمار نشان‌دهنده رکوردشکنی در میزان سفرهای تابستانی و ادامه ترافیک در محورهای شمالی، به‌ویژه در روزهای پایانی هفته، با وجود آغاز سال تحصیلی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهدی مخبر، گفت: در تابستان امسال بیش از ۲۰۴ میلیون تردد بین‌استانی توسط وسایل نقلیه در جاده‌های کشور به ثبت رسیده است. این آمار بی‌سابقه نشان‌دهنده حجم بالای سفرهای تابستانی شهروندان در ماه‌های اخیر است.

مخبر با اشاره به اینکه رکورد بیشینه تردد روزانه با حدود سه میلیون وسیله نقلیه در شهریور ثبت شده است، افزود: پرترددترین روزها در این ماه، ۲۱ و ۲۸ شهریور بوده‌اند. این آمار بیانگر اوج سفرهای تابستانی در روزهای پایانی تعطیلات است.

وی ادامه داد: با آغاز سال تحصیلی جدید، هرچند به طور کلی از حجم ترددها در سطح جاده‌ها کاسته شده، اما محورهای شمالی کشور، به ویژه جاده چالوس، همچنان با افزایش تردد مواجه هستند. پیش‌بینی می‌شود که جمعه چهارم مهر، همزمان با موج بازگشت سفرها، ترافیک سنگینی در این محورها و همچنین در آزادراه‌های تهران-کرج-قزوین و ساوه-تهران مشاهده شود.

معاون مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: در تابستان امسال، استان‌های تهران، قم، قزوین و البرز پرترددترین محورهای مواصلاتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین، استان‌های مازندران، گیلان، اصفهان و قم به عنوان پرجاذبه‌ترین مقاصد سفرهای جاده‌ای هموطنان در این ایام معرفی شدند که نشان‌دهنده محبوبیت این مناطق برای گردشگری تابستانی است.