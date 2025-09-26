فرمانده سپاه عاشورا خبرنگاران را زبان گویای جامعه دانست و گفت: همه ما فضای آرام جامعه را مدیون تلاش‌های شما عزیزان هستیم چرا که افکار عمومی را با درایت برای اتحاد بیشتر مردم هماهنگ می‌کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار عباسقلیزاده در نشست صمیمی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دفاع مقدس با ابراز خرسندی از برگزاری برنامه شب‌های پر ستاره در گلزار شهدای وادی رحمت و رزمایش الی بیت المقدس در پارک شمیم پایداری تبریز گفت: این برنامه‌ها در جهت بزرگداشت ایثارگری‌های رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس و با هدف آشنایی نسل جدید و جوان جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه عاشورا گفت:رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند مردم ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه اتحاد و انسجام خود را به دنیا نشان دادند و پشتیبانی خود را از نیرو‌های مسلح ثابت کردند.

فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه اگر امنیت نباشد تمام بخش‌های جامعه دچار چالش می‌شود افزود: تبریز و مردم انقلابی آن در طول دفاع مقدس و حتی در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر نشان دادند که پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر دشمن ضامن پیروزی است.

وی با تاکید بر اینکه امروز کشور ما در دنیا به قدرتی رسیده است که دشمنان را نگران کرده است تصریح کرد: دشمن با فضای سیاه رسانه‌ای خود همواره مسائل منفی و مشکلات را نمایان می‌کند تا ملت ما را به آینده کشور ناامید کند اما به لطف خدا باز هم همانند همیشه دشمنان را مایوس خواهیم کرد.