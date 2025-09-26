پخش زنده
سه خیابان به نام قهرمانان ایذهای کشتی نامگذاری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی با تبریک موفقیتهای اخیر تیم ملی کشتی فرنگی، از اهدای پاداشهای ویژه شامل یک میلیارد تومان وجه نقد و زمین ورزشی به هر یک از سه پهلوان این شهرستان خبر داد و گفت: سه خیابان در ایذه نیز به نام آنان نامگذاری خواهد شد.
فرشاد ابراهیمپور در آئین تجلیل از قهرمانان کشتی فرنگی شهرستان ایذه، با بیان اینکه «ایذه مهد تمدن و افتخار است»، اظهار کرد: ظهور و موفقیتهای اخیر پهلوانان ایذهای موجب شد بار دیگر نام این شهرستان در سطح ملی و بینالمللی بدرخشد و پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی به اهتزاز درآید.
وی با قدردانی از زحمات مربیان و ورزشکاران افزود: هر اقدامی در قبال این عزیزان انجام دهیم کم است، اما تلاش ما بر این است که بسترهای بهتری برای ادامه مسیر قهرمانی آنان فراهم کنیم، در همین راستا خانه کشتی مرحوم لقمان رضایی بهزودی افتتاح میشود و مسابقات استانی، ملی و بینالمللی در ایذه برگزار خواهد شد.
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی گفت: به پاس زحمات این قهرمانان، به هر یک از آنان مبلغ یک میلیارد تومان وجه نقد و یک قطعه زمین با کاربری ورزشی اهدا میشود، همچنین به پیشنهاد ما و همراهی مسئولان، سه خیابان شهر ایذه به نام این سه پهلوان نامگذاری خواهد شد.
ابراهیمپور همچنین با اشاره به تدابیر اجتماعی جدید در شهرستان تصریح کرد: از این پس برگزاری کنسرتهای رسمی در ایذه بدون محدودیت امکانپذیر خواهد بود و حضور جوانان در ادارات و اماکن عمومی با لباس بختیاری آزاد است، امیدواریم این تصمیمات نقطه عطفی در ارتقای نشاط اجتماعی و فرهنگی شهرستان باشد.