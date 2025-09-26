فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نزاجا در جنوب‌غرب گفت: همدلی مردم و نیرو‌های مسلح و رهبری امامین انقلاب، رمز پیروزی در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه بود و دشمن صهیونیست پس از ۱۲ روز به زانو درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر سرتیپ امیرحسین محمدشفیعی عصر پنجشنبه در آیین «مهمانی لاله‌ها» در یادمان سردار شهید علی هاشمی، اظهار کرد: امروز همگی به میهمانی لاله‌ها و بزم شهدای والامقام دعوت شده‌ایم و سه فرزند بزرگوار شهید در نمایشی که اجرا کردند تمامی گفته‌های ما را در وصف شهدا بیان کردند.

وی به دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ۴۵ سال پیش، دشمنی تا دندان مسلح که از سوی تمامی کشور‌های مختلف حمایت می‌شد، به ایران اسلامی حمله کرد؛ با این خیال که ظرف سه روز خوزستان را جدا کرده و در یک هفته نیز ایران را اشغال کند، اما آنها نمی‌دانستند که روزی می‌رسد که برای این شهدای گرانقدر یادواره برگزار کنیم.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نزاجا در جنوب غرب گفت: آن عزیزان تنها برای دفاع از مرز و بوم در مقابل دشمن متجاوز، جان خود را فدا کردند تا ما در آسایش و آرامش زندگی کنیم.

وی تصریح کرد: شهدا با خدا معامله کردند و همواره زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره این بزرگ‌مردان کمتر از شهادت نیست.

وی با قدردانی از خانواده‌های شهدا، به سه دختر شهید حاضر در مراسم اشاره کرد و گفت: به عنوان برادر و عموی این عزیزان، آنها و خانواده‌شان را به میهمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در جوار بارگاه امام رضا (ع) دعوت می‌کنم.