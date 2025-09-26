پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل بنیاد شهید خوزستان گفت: مدیران اجرایی و اداری استان در زمینه امور مربوط به شهدا و خانوادههای آنان همراهی لازم را داشته باشند چرا که همه ما مدیون این شهدا هستیم و باید پیرو راه آنان باشیم.
سید رضا حسینی در آیین غبارروبی مزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس که در یادمان شهید «علی هاشمی» اهواز برگزار شد، اظهار کرد: امروز در این یادمان گرد هم آمدهایم تا از شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای سلامت، شهدای امنیت و شهدای جنگ ۱۲ روزه اقتدار ملی، قدردانی کنیم.
وی با اشاره به ماموریت بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: این برنامه با همراهی بنیاد شهید مناطق یک و ۲ اهواز، کلیه نیروهای نظامی، انتظامی و فرهنگی استان انجام شد و امیدواریم خانوادههای معظم شهدا که در این مراسم حضور دارند، نهایت استفاده و بهره را از آن برده باشند.
مدیرکل بنیاد شهید خوزستان هدف این مراسم را تجدید عهد و پیمان با شهدا در هفته دفاع مقدس، دانست و گفت: این برنامهها فرصتی مناسب برای تجدید بیعت با آرمانهای شهدا و مکتب آنان است.
وی در ادامه به برنامههای این نهاد برای ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگری اشاره کرد و گفت: باتوجه به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور باید ما همواره بهروز باشیم و اکنون بر اساس ماموریتهایی که سازمان مرکزی بنیاد شهید برای ما تعیین کرده، در کارهای خود نوآوریهایی خواهیم داشت تا جوانان و نوجوانان بتوانند از این فرهنگ نهایت استفاده را ببرند.
حسینی با اشاره به نقش محوری خوزستان در دفاع مقدس گفت: خوزستان، کربلای خط مقدم بود و در هشت سال دفاع مقدس و حتی در صحنههای دیگر، رشادتهای بینظیری از خود نشان داد.
وی در مورد اهمیت اشتغال خانوادههای شهدا گفت: در بحث اشتغال، بر اساس سیاستهای دولت و قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران عمل میکنیم؛ در این قانون به صراحت آمده که ۲۵ درصد از سهمیه استخدامی دستگاهها باید به ایثارگران اختصاص یابد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان بیان کرد: اکنون با تمام توان به عنوان پشتیبان این عزیزان، پیگیر تحقق این سهمیه در هر آزمون استخدامی که دولت برگزار میکند، خواهم بود.
وی به اولویتهای برنامههای بنیاد شهید اشاره کرد و گفت: ما نمیتوانیم اولویتهای جداگانهای تعیین کنیم، زیرا ماموریتها، نقشه راه و اهداف بنیاد شهید بهطور مشخص از سوی سازمان مرکزی در تهران تعیین و ابلاغ میشود و ما نیز همواره مجری تصمیمگیریها و سیاستهای کلان هستیم، اما از ایدههای خلاقانه در استان خوزستان نیز برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استقبال میکنیم.