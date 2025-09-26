نمایشگاه بزرگ مقاومت و پایداری با اجرای عملیات آبی خاکی شبیه سازی شده والفجر هشت به عنوان یکی از ۲ رزمایش مصوب بسیج کشور، همزمان با هفته دفاع مقدس در دزفول آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول گفت: اجرای ۶۰۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در این شهرستان برنامه ریزی شده است که نمایشگاه بزرگ «مقاومت و پایداری» در بوستان ولی عصر (عج) به عنوان یکی از شاخص‌ترین این برنامه‌ها است.

سرهنگ بهروز حکمت پور ادامه داد: اجرای رزمایش آبی خاکی شبیه سازی عملیات والفجر هشت به همراه انفجار‌های محدود و کنترل شده به عنوان یکی از بخش‌های این نمایشگاه پیش بینی شده است.

وی ضمن دعوت همه قشر‌های مردم برای حضور و بازدید از این نمایشگاه ادامه داد: این نمایشگاه دارای ۲۳ غرفه شامل کافه گفت‌و‌گو، مشاوره خانواده، کارگروه انرژی و هوا فضا، فرهنگی و هنری، ایستگاه صلواتی، پایش سلامت، بازی و سرگرمی، غرفه‌های اقتصاد مقاومتی و جوانی جمعیت است.

رزمایش آبی خاکی دزفول یکی از ۲ مانور مصوب کشور است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول با بیان اینکه این نمایشگاه از دوم تا چهارم مهرماه در بوستان ولی عصر (عج) دایر است، گفت: معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج کشور، اجرای ۲ رزمایش آبی خاکی به مناسبت هفته دفاع مقدس را برنامه ریزی و مصوب کرده که دزفول اجرا کننده یکی از این رزمایش‌ها است.

سرهنگ حکمت پور با بیان اینکه فعالیت نمایشگاه بزرگ «مقاومت و پایداری» از ساعت ۲۰ آغاز و ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه رزمایش آبی خاکی اجرا می‌شود، افزود: با توجه به پیش بینی انفجار‌های محدود و کنترل شده در این رزمایش، توصیه به افراد کهنسال، خانم‌های باردار، کودکان زیر سه سال و افراد دارای بیماری قلبی این است که از محل اصلی اجرای رزمایش فاصله لازم را داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نماشگاه «قهرمان وطن» در گذر فرهنگی صدرای دزفول گفت: این نمایشگاه نیز دارای غرفه‌های متنوع و متعددی است که به صورت مشترک با شهرداری دزفول از دوم تا چهارم مهرماه برگزار می‌شود که از همه شهروندان برای بازدید از این نمایشگاه نیز دعوت می‌شود.

۶۰۰ برنامه متنوع در قالب ۴۵ سرفصل همزمان با هفته دفاع مقدس در این شهرستان برنامه ریزی شده است.

۳۱ شهریور تا ششم مهرماه هفته دفاع مقدس نامگذاری شده و شعار امسال این هفته «ما فاتحان قله‌ایم» تعیین شده است.

دزفول، تنها شهر اشغال نشده‌ای است که مورد شدیدترین حملات موشکی و بمباران هوایی و زمینی قرار گرفت، اما هرگز تسلیم نشد.

اصابت ۱۷۶ موشک دوربرد، ۲ هزار و ۵۰۰ گلوله توپ و ۳۳۱ راکت هواپیما در هشت سال جنگ هم نتوانست مقاومت و پایداری مردم دزفول درهم‌شکند.

به پاس این پایداری در هفتمین سال جنگ تحمیلی به پیشنهاد دولت وقت، دزفول به عنوان شهر نمونه مقاومت کشور معرفی و در چهارم خرداد ۱۳۶۶ لوح زرینی به مردم دزفول اعطا شد.