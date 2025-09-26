مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان، از برگزاری جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس ایران مهر همزمان با نهمین همایش ملی گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام قاسم سمیری، از برگزاری جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس «ایران مهر» خبر داد و اظهار کرد: دبیرخانه روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور، همزمان با نهمین همایش ملی گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایری این جشنواره را برگزار می‌کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان، افزود: هدف اصلی جشنواره روایت‌گری و بازنمایی نقش بی‌بدیل زنان روستایی و عشایری در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی است.

وی اضافه کرد: این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی نقش‌های چندگانه زنان روستایی و عشایری، ترویج فرهنگ کار، همبستگی اجتماعی و معنویت در جوامع محلی، حمایت از هنرمندان محلی و کشف استعداد‌های تازه در حوزه فیلم و عکس، تقویت آگاهی عمومی نسبت به جایگاه زنان در توسعه پایدار و بازنمایی نقش آنان در حفظ ارزش‌های معنوی برگزار می‌شود.

سمیری گفت: موضوعات جشنواره بر اساس مسائل واقعی زندگی زنان روستایی و عشایری طراحی شده‌اند که شامل محور‌هایی همچون زنان و تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم و حفاظت از منابع طبیعی، نقش زنان در کشاورزی خانوادگی و امنیت غذایی، کارآفرینی و نقش آنان در صنایع‌دستی و گردشگری روستایی، جلوه‌های معنویت و مادری و همچنین نقش زنان در تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی است.

وی با بیان اینکه جشنواره در دو بخش فیلم کوتاه و عکس برگزار می‌شود، ادامه داد: در بخش فیلم کوتاه، هنرمندان می‌توانند آثار مستند، داستانی و پویانمایی خود را با مدت‌زمان حداکثر ۳۰ دقیقه ارسال کنند البته در بخش عکس نیز دو قالب مستند و خبری در نظر گرفته شده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان، خاطرنشان کرد: هنرمندان تا تاریخ ۱۲ مهرماه فرصت دارند آثار خود را در سامانه تعیین‌شده توسط دبیرخانه به آدرس bachehayemasjed.ir بارگذاری کنند.

وی در پایان یاد آور شد: جشنواره «ایران مهر» صرفاً یک رقابت هنری نیست، بلکه حرکتی برای روایت تاریخ زنده، ارزش‌ها، ایستادگی و خلاقیت زنان روستایی و عشایری ایران است و امیدواریم فرصتی برای دیده‌شدن تلاش‌های زنان سرزمین‌مان باشد.