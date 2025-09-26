پخش زنده
مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت با هشدار نسبت به روند افزایشی چاقی و اضافه وزن در میان کودکان و نوجوانان و ارتباط مستقیم آن با ابتلا به بیماریهای مزمن در بزرگسالی، ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زینب رفعتپناه با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید و حضور طولانیتر دانشآموزان در محیطهای خارج از خانه، از والدین خواست نظارت دقیقی بر انتخابهای غذایی فرزندان خود داشته باشند.
رفعتپناه تأکید کرد: لازم است نوجوانان علاوه بر مصرف میانوعده بهعنوان گزینه سیرکننده، به ارزش غذایی خوراکیها نیز توجه کرده و مواد غذایی را بهگونهای انتخاب کنند که ضمن تأمین ریزمغذیهای ضروری نظیر آهن، کلسیم و ویتامینها، باعث اضافهوزن نشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مواد غذایی سرشار از قندهای ساده مانند آبمیوههای صنعتی، بستنی، کیک و شیرینیهای تهیهشده از آردهای تصفیهشده و فاقد سبوس، بدترین انتخاب بهعنوان میانوعده کودکان هستند؛ زیرا ضمن داشتن کالری بالا و قدرت چاقکنندگی فراوان، فاقد ارزش غذایی کافیاند و با تغییرات سریع در سطح قند خون، احساس گرسنگی زودهنگام ایجاد میکنند.
رفعتپناه با اشاره به میانوعدههای سالم و مغذی، افزود: مصرف تخممرغ، نان و پنیر و گردو، ساندویچ پنیر با خیار و گوجه، خرما با گردو یا کنجد، انواع آجیلها، نان تست سبوسدار با کره بادامزمینی، انواع میوهها، شیر ساده پاکتی و همچنین لقمههای خانگی مانند ساندویچ کتلت، کوکو یا مرغ پخته شده، بهترین گزینهها برای کودکان و نوجوانان محسوب میشوند.
وی تأکید کرد: بهتر است کودکان و نوجوانان قبل از رفتن به مدرسه صبحانه کامل در منزل میل کنند و دستکم دو میانوعده سالم به همراه داشته باشند. در صورتی که کودک به هر دلیل از مصرف صبحانه در منزل امتناع ورزد، ضروری است صبحانه را با خود همراه برده و در اولین زنگ تفریح میل نماید.