رئیس فدراسیون اسکیت گفت: استان اصفهان جایگاه ویژه در ورزش اسکیت دارد و قهرمانان و مربیانش در سطح ملی و بین‌المللی می‌درخشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، رئیس فدراسیون اسکیت کشور شامگاه پنجشنبه در دیدار با استاندار اصفهان گفت: «استان اصفهان جایگاه ویژه‌ای در ورزش اسکیت دارد و به‌عنوان یکی از هیأت‌های سرآمد کشور، همواره قهرمانان، مربیان و داوران آن در سطح ملی و بین‌المللی خوش درخشیده‌اند که این موفقیت‌ها نشان‌دهنده استعدادهای درخشان ورزشکاران و حمایت‌های مؤثر مسئولان است.»

مجید هنرجو ادامه داد: «اسکیت ورزشی خانواده‌محور و جوان‌پسند است که نه‌تنها هیجان و نشاط اجتماعی ایجاد می‌کند، بلکه زمینه جذب نسل جدید و تقویت روحیه جمعی و انگیزه‌بخش را فراهم می‌آورد. به همین دلیل ضروری است شهرداری‌ها و دیگر نهادهای مرتبط نیز به حمایت از این رشته پیشرو و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آن اهتمام ویژه داشته باشند.»

وی با تأکید بر نقش دکتر جمالی‌نژاد در پیشبرد موفقیت‌های اسکیت استان اصفهان گفت:«نگاه حمایتی وی سبب شده است که ورزشکاران اصفهانی و ایرانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به افتخارات ارزشمند دست یابند.»

استاندار اصفهان هم در این دیدار گفت: قهرمانی ورزشکاران اسکیت اصفهانی در عرصه جهانی ستودنی است و حضور درخشان آن‌ها با کسب ۱۱ مدال در رویدادهای اخیر جهانی و آسیایی نشان از استعدادهای درخشان و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه ورزش استان دارد.

مهدی جمالی‌نژاد با تأکید بر شکوفایی قابل توجه ورزش استان اصفهان و درخشش بین‌المللی ورزشکاران آن، افزود:عملکرد رشته‌های ورزشی استان اصفهان در ماه‌های اخیر به ویژه در رشته اسکیت اوج گرفته و ورزشکاران این خطه موفق به کسب افتخارات متعدد و مدال‌های بی‌نظیر در رقابت‌های جهانی شده‌اند.

استاندار گفت: در دو ماه گذشته، قهرمانان اصفهانی با کسب ۱۱ مدال جهانی و آسیایی افتخاری بزرگ برای ورزش استان و کشور رقم زده‌اند که این دستاورد ستودنی، نتیجه استعدادهای درخشان و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه ورزش استان است.