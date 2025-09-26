

به گزارش خبر گزاری صدا وسیما براساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز با عبور امواج کم‌دامنه در تراز میانی جو از غرب کشور، در ارتفاعات زاگرس شمالی و مناطقی از شمال غرب کشور افزایش ابر، وزش باد، گاهی رگبار پراکنده و احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

از اوایل شب جمعه با نفوذ جریان‌های شمالی به سواحل غربی دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران نیز شاهد ابرناکی، بارش باران و وزش باد خواهیم بود.

در روز شنبه نیز، برای مناطقی از شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، بخش‌هایی از مازندران و گلستان و همچنین ارتفاعات البرز در زنجان و قزوین، رگبار‌های پراکنده و آسمانی ابری پیش‌بینی می‌شود. همچنین غرب دریای خزر در این روز مواج خواهد بود.

از یکشنبه تا سه‌شنبه، شرایط جوی در بیشتر مناطق کشور آرام و پایدار بوده و روند افزایش نسبی دما ادامه خواهد داشت. تنها در نوار ساحلی شمالی شامل اردبیل، گیلان و غرب مازندران، به‌صورت محلی ابرناکی و احتمال رگبار‌های پراکنده وجود دارد.



