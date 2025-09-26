پخش زنده
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد با ورود سامانههای کمدامنه از غرب کشور، موجب بارشهای پراکنده و وزش باد در برخی مناطق شمالغربی میشود.
به گزارش خبر گزاری صدا وسیما براساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز با عبور امواج کمدامنه در تراز میانی جو از غرب کشور، در ارتفاعات زاگرس شمالی و مناطقی از شمال غرب کشور افزایش ابر، وزش باد، گاهی رگبار پراکنده و احتمال گردوخاک پیشبینی میشود.
از اوایل شب جمعه با نفوذ جریانهای شمالی به سواحل غربی دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران نیز شاهد ابرناکی، بارش باران و وزش باد خواهیم بود.
در روز شنبه نیز، برای مناطقی از شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، بخشهایی از مازندران و گلستان و همچنین ارتفاعات البرز در زنجان و قزوین، رگبارهای پراکنده و آسمانی ابری پیشبینی میشود. همچنین غرب دریای خزر در این روز مواج خواهد بود.
از یکشنبه تا سهشنبه، شرایط جوی در بیشتر مناطق کشور آرام و پایدار بوده و روند افزایش نسبی دما ادامه خواهد داشت. تنها در نوار ساحلی شمالی شامل اردبیل، گیلان و غرب مازندران، بهصورت محلی ابرناکی و احتمال رگبارهای پراکنده وجود دارد.