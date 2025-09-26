پخش زنده
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به وجود نشانی های مشابه در شهر کرمانشاه، از شهرداری خواست برای کمک رسانی به موقع به بیماران نام های مشابه خیابانها و معابر را تغییر دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،مسعود قلعهسفیدی گفت: در شهر نشانی های مشابه و بعضا تکراری وجود دارد که در مواقع اورژانسی، روند اعزام نیرو و رسیدن به موقع آمبولانس را با مشکل جدی مواجه میکند. وی تاکید کرد: شهرداری باید با یک فرمول و مکانیزم مشخص، نامگذاری معابر را انجام دهد و در عین حال با مجموعه اورژانس هماهنگی کامل داشته باشد تا هنگام تماس مردم، خودروهای امدادی بدون تردید و سردرگمی به آدرس بیمار برسند. او با بیان اینکه «آدرسدهی دقیق و شفاف» یکی از ارکان اصلی مدیریت حوادث و نجات جان بیماران است، افزود: بیتوجهی به این موضوع میتواند موجب اتلاف زمان طلایی و حتی به خطر افتادن جان بیماران شود