پخش زنده
امروز: -
رئیس اتحادیه هتلداران کرمانشاه گفت: در تابستان امسال حدود ۸۰ درصد ظرفیت هتل هاو مراکز اقامتی کرمانشاه پر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،یزدانفر با اشاره به رشد آمار گردشگری کرمانشاه در موج آخر سفرهای تابستانی، اظهارکرد: در ماههای ابتدایی امسال وضعیت خوبی را در حوزه گردشگری کرمانشاه شاهد بودیم.
وی با اشاره به اقداماتی که طی ماههای اخیر برای توسعه ارتباطات گردشگری کرمانشاه با کشور عراق صورت گرفته، اعلام کرد: گردشگری کرمانشاه نیاز دارد تا در کشور عراق تبلیغ و معرفی شود.