به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ عراقچی در دیدار با خانم یووت کاپر وزیر خارجه انگلیس با انتقاد شدید از عملکرد سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، اصرار این سه کشور بر بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت را ناموجه، غیرقانونی و غیرمسئولانه دانست و گفت: رویکرد سه کشور اروپایی و آمریکا طی ۱۰ سال گذشته هیچ منطقی جز تلاش برای محروم‌کردن ملت ایران از حقوق حقه خود وفق معاهده منع اشاعه نبوده است و این روند با حمله غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و سکوت رضایت‌آمیز سه کشور اروپایی در قبال آن به اوج خود رسید.

عراقچی با اشاره به رویکرد مسئولانه و اصولی ایران در استفاده از دیپلماسی برای حل هرگونه شبهه راجع به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، رفتار آمریکا و سه کشور اروپایی در بدعهدی مستمر و متعاقبا حمله آمریکا به ایران را خیانتی به دیپلماسی و رژیم منع اشاعه دانست و هشدار داد: عواقب و تبعات غیرقابل پیش‌بینی این رویکرد مخرب بر عهده بانیان و حامیان اسنپ‌بک خواهد بود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با یادآوری پیشنهاد‌ها و ابتکارات متعدد ایران برای باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی و جلوگیری از تنش، افزود: تصمیم سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار موسوم به پس‌گشت، از اساس در راستای سیاست غیرانسانی فشار حداکثری دولت آمریکا بود و این امر به منزله مشارکت سه کشور اروپایی در مسیر قلدری و قانون‌شکنی است.

عراقچی با تاکید مجدد بر عزم راسخ مردم ایران برای دفاع از منافع و حقوق خود گفت: نه تحریم، نه حمله نظامی و نه فشار‌های دیپلماتیک نمی‌تواند ملتی را که تصمیم به حفظ استقلال و عزت خود گرفته است از این مسیر منحرف کند.

دیدار وزیران امور خارجه ایران و برزیل

سید عباس عراقچی همچنین روز پنج‌شنبه با مائورا ویرا وزیر امور خارجه برزیل گفت‌و‌گو کرد.

وزرای امور خارجه ایران و برزیل در این دیدار با تاکید بر عزم دو کشور برای ارتقای روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه دو کشور، در مورد راه‌های گسترش مناسبات و همکاری‌ها در عرصه‌های دوجانبه و چندجانبه تبادل نظر کردند.

طرفین همچنین با اشاره به اهمیت صیانت از حاکمیت قانون و منشور ملل متحد، ضرورت همکاری و هماهنگی جهانی برای شناسایی و مقابله موثر با چالش‌های مشترک علیه صلح و امنیت بین‌المللی را متذکر شدند.

در این دیدار همچنین موضوع هسته‌ای ایران، اقدامات یکجانبه قهرآمیز و تعرفه‌های یکجانبه علیه کشورها، خطرات مترتب بر نقض قواعد تجارت آزاد، تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب از حمله در چارچوب ترتیبات چندجانبه مثل بریکس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.