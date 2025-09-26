

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در یادواره شهدای روستای روم شهرستان قائنات گفت: برگزاری یادواره شهدا بهترین راه مقابله با جنگ نرم دشمن است و امروز هر آنچه در عرصه‌های نظامی، علمی، اقتصادی و عمرانی داریم، از برکت خون‌های پاک شهداست.

وی با اشاره به اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهیدان گفت: بهترین راه مبارزه با تهدیدات نرم دشمن، گرامیداشت یاد شهداست.

استاندار خراسان جنوبی گفت: امروز با حاکم شدن فرهنگ ایثار و شهادت، جمهوری اسلامی ایران هشتمین کشور دنیا در تولید تسلیحات نظامی است.

هاشمی افزود: قدرت موشکی و توان هدف‌گیری سرزمین‌های اشغالی، تاثیرگذاری سیاسی ایران در منطقه، پیشرفت‌های پزشکی و موفقیت در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی همه مرهون فرهنگ ایثار و شهادت و از خودگذشتگی شهداست.

وی با تأکید بر اینکه یادواره‌ها کلاس درس و دانشگاهی برای تبیین فرهنگ ایثار هستند افزود: ترس دشمن نه صرفاً از توان نظامی ما، بلکه از فرهنگ ایثار و شهادت و حضور ارزشمند مردم در همه صحنه‌هاست.

استاندار خراساان جنوبی گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی طلایی برای نسل جدید است تا بداند در هشت سال دفاع مقدس چه فداکاری‌های عظیمی انجام شد و چه عزیزانی در راه اسلام و ایران جان نثار کردند و این میراث باید همواره پاسداری شود.

این یادواره همزمان با هفته دفاع مقدس و به منظورگرامیداشت یاد و خاطر شهیدان علی پورحاجی، عباس روحانی، حسن زارعی پور،علی ساده، موسی رسولی، علی میری، رضا علی‌نژاد و علی ابوترابی در حسینیه بزرگ روستای روم برگزار شد.