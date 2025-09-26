به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ در دیدار مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران با "چوا چون هوا" (chua choon hwa ) معاون گردشگری دبیرکل وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی در پوتراجایا ضمن بررسی راههای توسعه، بر تقویت همکاریهای دو کشور در حوزه گردشگری و صنایع دستی تاکید شد.

طرفین در این دیدار بر تبادل تجربیات، افزایش مبادلات و حضور فعال در نمایشگاههای گردشگری تاکید کردند.

مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشورمان ابراز امیدواری کرد با راه اندازی مجدد خط مستقیم پروازی میان دو کشور، شاهد رونق بیشتر مبادلات گردشگری باشیم.

روزبه کردونی تاکید کرد: امضاء نهایی تفاهم نامه همکاریهای گردشگری میان ایران و مالزی می تواند بستر مناسبی را برای تقویت همکاریهای گردشگری دو کشور فراهم کند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران در بهمن ۱۴۰۴ از مقام مالزیایی برای حضور در این رویداد دعوت کرد که مورد استقبال قرار گرفت.

معاون گردشگری دبیرکل وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی هم گفت: تعداد گردشگران ایرانی در مالزی در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سالهای قبل افزایش داشته و به ۳۰ هزار نفر رسیده است.

"چوا چون هوا" از آمادگی وزارت متبوعش برای توسعه همکاریهای گردشگری، تبادلات فرهنگی و صنایع دستی با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

روزبه کردونی و هیات همراه به دعوت رسمی دولت مالزی در مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری ۲۰۲۵ و اجلاس جهانی گردشگری در شهر ملاکای مالزی شرکت می کنند.

بر اساس موافقت مقامات دو کشور، از ابتدای تابستان ۱۴۰۴ مدت زمان روادید ورود برای اتباع دو کشور از ۱۴ روز به ۳۰ روز افزایش یافته است.