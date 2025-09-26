پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از نصب و راه اندازی ۳ دستگاه شتاب نگار نسل جدید دیجیتال برای پاسخ دهی سریع به مخاطرات طبیعی استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عنایت اله میرزایی در حاشیه مراسم نصب و راهاندازی ۳ شتاب نگار در استان اظهار کرد: این شتاب نگارهای جدید در شهرهای شول آباد الیگودرز، فیروزآباد الشتر و طرهان کوهدشت نصب و عملیاتی شدند.
وی افزود: ۴ ایستگاه برخط نیز، سال ۱۳۹۷ در شهرهای خرم آباد، بروجرد، دورود و الشتر و ۱۶ ایستگاه شتاب نگار دیجیتال در دیگر شهرها و بخشهای استان نصب و راه اندازی شده است.
رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی لرستان به تاریخ وقوع زلزلههای گذشته در استان اشاره و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد ده ایستگاه شتاب نگار برخط در شهرهای ازنا، الیگودرز، کوهدشت، پلدختر، چگنی، نورآباد، معمولان، اشترینان، چالان چولان و سپیددشت و همچنین ۳ دستگاه دیجیتال جدید در شهرهای چغابل، فیروزآباد و ویسیان برای کنترل وسعت لرزه خیزی استان نصب و عملیاتی شده است.
وی، نصب شتاب نگارهای نسل جدید را یک ضرورت دانست و گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۲ تعداد ۶ ایستگاه شتاب نگار برخط «فورتیس مینیموس» و دو دستگاه دیجیتال در شهرهای بروجرد، زاغه، بیرانشهر، چگنی «ویسیان» ازنا «مومن آباد» خرم آباد، نورآباد «برخوردار» نصب و راهاندازی شده است.
عنایت اله میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: استان لرستان با ۲۰ ایستگاه شتاب نگار برخط و ۲۴ ایستگاه شتاب نگار دیجیتال در مجموع ۴۴ ایستگاه را در کل کشور تاکنون به خود اختصاص داده است.