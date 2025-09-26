به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهرام منتصری، مدیرکل منایع طبیعی استان فارس از مهار کامل آتش‌سوزی در منطقه خومه‌زار از توابع شهرستان ممسنی خبر داد و اظهارداشت: این حادثه شب گذشته با تلاش نیرو‌های حاضر در منطقه کنترل شد.

وی افزود: نیرو‌های امدادی تا ساعت ۶ صبح امروز در محل حادثه حضور داشتند تا با پایش دقیق، از خاموشی کامل آتش و عدم وجود شعله‌های زیر خاکستر اطمینان حاصل کنند.

منتصری با اشاره به دود‌های باقی‌مانده در منطقه، توضیح داد: آنچه در قالب دود مشاهده می‌شود، ناشی از سوختن کنده‌ها و تنه درختان در بخش‌های آسیب‌دیده است و جای نگرانی وجود ندارد.