پیروزی بارسلونا و توقف اوساسونا در خانه

پیروزی بارسلونا و توقف اوساسونا در خانه



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

اوساسونا ۱ - ۱ الچه

رئال اویدو ۱ - ۳ بارسلونا (گل‌های بارسا: اریک گارسیا در دقیقه ۵۶، روبرت لواندوفسکی ۷۰ و رونالد آروئوخو ۸۸)

در جدول لیگا تیم رئال مادرید با ۱۸ امتیاز در صدر فاصله گرفت و تیم بارسلونا با ۱۶ امتیاز دوم است. تیم‌های ویارئال با ۱۳ و اسپانیول با ۱۱ امتیاز سوم و چهارم هستند.





همچنین هفته هفتم فوتبال لیگای اسپانیا امشب آغاز می‌شود.

برنامه مسابقات به این شرح است:

جمعه ۴ مهر:

جیرونا - اسپانیول

شنبه ۵ مهر:

ختافه - لوانته

آتلتیکومادرید - رئال مادرید (داربی ال مادریلنیو)

رئال مایورکا - دپورتیوو آلاوس

ویارئال - آتلتیک بیلبائو

یک شنبه ۶ مهر:

رایو وایکانو - سویا

الچه - سلتاویگو

بارسلونا - رئال سوسیداد

رئال بتیس - اوساسونا

دوشنبه ۷ مهر:

والنسیا - رئال اویدو