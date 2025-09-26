پخش زنده
هفته ششم فوتبال لیگای اسپانیا به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
اوساسونا ۱ - ۱ الچه
رئال اویدو ۱ - ۳ بارسلونا (گلهای بارسا: اریک گارسیا در دقیقه ۵۶، روبرت لواندوفسکی ۷۰ و رونالد آروئوخو ۸۸)
در جدول لیگا تیم رئال مادرید با ۱۸ امتیاز در صدر فاصله گرفت و تیم بارسلونا با ۱۶ امتیاز دوم است. تیمهای ویارئال با ۱۳ و اسپانیول با ۱۱ امتیاز سوم و چهارم هستند.
همچنین هفته هفتم فوتبال لیگای اسپانیا امشب آغاز میشود.
برنامه مسابقات به این شرح است:
جمعه ۴ مهر:
جیرونا - اسپانیول
شنبه ۵ مهر:
ختافه - لوانته
آتلتیکومادرید - رئال مادرید (داربی ال مادریلنیو)
رئال مایورکا - دپورتیوو آلاوس
ویارئال - آتلتیک بیلبائو
یک شنبه ۶ مهر:
رایو وایکانو - سویا
الچه - سلتاویگو
بارسلونا - رئال سوسیداد
رئال بتیس - اوساسونا
دوشنبه ۷ مهر:
والنسیا - رئال اویدو