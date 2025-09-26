

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسن کریمی شامگاه پنجشنبه با انتشار مطلبی در فضای مجازی بیان کرد: خدا را شاکر دانست که طی ۱۶ ماه گذشته توفیق خدمت در باشگاهی با نام شهید سپاسی را داشته و توانسته پیش از هر بازی با توسل به پرچم مقدس حضرت رقیه (س) و حضرت ابوالفضل (ع) دلگرمی و انگیزه مضاعفی برای تیم ایجاد کند.

او در ادامه از حمایت‌های همه‌جانبه اعضای هیأت مدیره، به‌ویژه آقای بوعلی، تقدیر کرد و عملکرد تیم در این دوره را یکی از بهترین نتایج فجر سپاسی در ادوار گذشته دانست. کریمی همچنین دانش و تلاش کادر فنی به سرمربیگری پیروز قربانی، غیرت بازیکنان و همراهی هواداران را از عوامل موفقیت باشگاه عنوان کرد.

مدیرعامل مستعفی دلیل اصلی کنار رفتن خود را مسئولیت جدیدی دانست که مانع از حضور تمام‌وقت او در باشگاه می‌شود. او تأکید کرد که از روی تعصب و برای جلوگیری از آسیب به تیم این تصمیم را گرفته است، هرچند که این اقدام بر خلاف میل باطنی او بوده است.

تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در هفته پنجم این رقابت‌ها عصر پنجشنبه در تبریز قهرمان فصل گذشته لیگ برتر را با نتیجه صفر بر صفر متوقف کرد.