آسمان مازندران در هفته پیش رو، ابری و بارانی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی مازندران گفت: آسمان غرب استان از امشب همراه با افزایش ابر و احتمال رگبار‌های پراکنده خواهد بود و از فردا شنبه تا دوشنبه آسمان سراسر استان به ویژه مناطق ساحلی و جلگه‌ای تا میان بند، بارش‌های پراکنده خواهد داشت.



غلامپور افزود: از دوشبه شب همراه با افزایش ناپایداری ها، بارندگی در استان گسترده می‌شود و تا چهارشنبه علاوه بر خنک‌تر شدن هوا، بارندگی نیز افزایش می‌یابد.



وی اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۵ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: شبانه روز گذشته قائمشهر با ۲۹ درجه و بلده با ۴ درجه سانتیگراد گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان بودند.



به گفته غلامپور دریا امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.