به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی اعلام کرد که روند جذب گوجه‌فرنگی توسط کارخانجات رب استان مطلوب است و فرآیند خرید این محصول از کشاورزان با قیمت حدود هشت هزار تومان درب کارخانه در حال انجام می‌باشد.

محمد دمکری در بازدید از کارخانه تولید رب گوجه‌فرنگی و سردخانه شهرستان بوکان با اشاره به کاهش تولید سیب در سال جاری، گفت: برخی سردخانه‌های استان برای استفاده بهینه از ظرفیت خود، قرارداد‌هایی را با کشاورزان برای ذخیره‌سازی محصولاتی مانند پیاز و سیب‌زمینی منعقد کرده‌اند.

وی افزود: حمایت از صنایع تبدیلی و سردخانه‌ای نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و پایداری تولیدات کشاورزی استان دارد و تلاش می‌شود مشکلات این واحد‌ها در تعامل با بخش خصوصی و نهاد‌های مرتبط برطرف شود.