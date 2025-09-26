پخش زنده
معاون سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی روند جذب گوجهفرنگی در استان را رضایتبخش توصیف و تاکید کرد که مشکلات صنایع تبدیلی با همکاری بخش خصوصی حل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد که روند جذب گوجهفرنگی توسط کارخانجات رب استان مطلوب است و فرآیند خرید این محصول از کشاورزان با قیمت حدود هشت هزار تومان درب کارخانه در حال انجام میباشد.
محمد دمکری در بازدید از کارخانه تولید رب گوجهفرنگی و سردخانه شهرستان بوکان با اشاره به کاهش تولید سیب در سال جاری، گفت: برخی سردخانههای استان برای استفاده بهینه از ظرفیت خود، قراردادهایی را با کشاورزان برای ذخیرهسازی محصولاتی مانند پیاز و سیبزمینی منعقد کردهاند.
وی افزود: حمایت از صنایع تبدیلی و سردخانهای نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و پایداری تولیدات کشاورزی استان دارد و تلاش میشود مشکلات این واحدها در تعامل با بخش خصوصی و نهادهای مرتبط برطرف شود.