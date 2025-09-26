پخش زنده
همزمان با هفته جهانی اتم، نمایشگاه بینالمللی دستاوردها و نوآوریهای صنعت هستهای کشورهای صاحب فناوری صلحآمیز هستهای، از جمله جمهوری اسلامی ایران در مسکو گشایش یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ رویدادهای هفته جهانی اتم به میزبانی روسیه، امسال در حالی آغاز شد که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در صدر هیاتی در آن شرکت کرده و همزمان، بخشی از دستاوردهای صنعت هستهای ایران در غرفه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در معرض دید قرار گرفته است.
«محمداسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست مشترک رئیس جمهور روسیه با سران و مقامات عالیرتبه کشورهای شرکت کننده در هفته جهانی اتم گفت: به سه کشور اروپایی و آمریکا اعلام میکنم، شما نمیتوانید ملت بزرگ و فرهیخته ایران را تسلیم اراده ناپاک خودتان کنید.
وی در نشست «انجمن جهانی هستهای» که با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، روسای جمهور و مقامات عالیرتبه ۸ کشور شریک روسیه و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برگزار شد افزود: پس دروغ نگویید و حقیقت را به مردم جهان بگویید.
اسلامی خطاب به آمریکا و سه کشور غربی گفت: دست از سیاستهای مبتنی بر حکمرانی بلامنازع بردارید، به دنبال غارت منابع مردم جهان، نباشید.
وی تاکید کرد: برنامه هستهای ایران کاملاً شفاف است و آژانس بینالمللی انرژی اتمی اساساً در بخش پادمان با فشار سهمگین شما غربیها، با هزینهکرد ۸۰ درصد بودجه پادمان فقط طرح ایجاد مزاحمت و اشکالتراشی علیه برنامه ایران را دنبال میکند.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه مسیر ایران و برنامه ایران کاملاً شفاف است و از آن برنمیگردد، گفت: این دستاورد بزرگ ملی همواره با دشمنی آمریکا و این سه کشور اروپایی مواجه بوده است و جلوه عینی این دشمنیها عملیات روانی و سیاسی، تحریم، تهدید، ترور، خرابکاری صنعتی و عملیات نظامی بوده است که البته محدود به این دوره زمانی نبوده و ریشهای تاریخی دارد.
اسلامی افزود: پرونده هستهای ایران را با نقش آفرینی رژیم صهیونیستی تشکیل دادند و بهانههای واهی و مدارک جعلی تولید کردند و جمهوری اسلامی ایران را با تحریم و فشار حداکثری مواجه نمودند بلکه بتوانند آن را متوقف و تسلیم کنند که البته هرگز به این نتیجه نخواهند رسید.