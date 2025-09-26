پخش زنده
نمایندگان کشورمان امروز در مادههای ریکرو و کامپوند انفرادی و تیمی رقابتهای پاراتیروکمان قهرمانی جهان از کسب نشان بازماندند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امروز در مسابقات پاراتیروکمان قهرمانی جهان که به میزبانی کره جنوبی در حال برگزاری است. غلامرضا رحیمی و محمدرضا عربعامری در دور حذفی دونفره ریکرو مردان با نتیجه چهار بر دو مقابل میزبان شکست خوردند و از کسب نشان بازماندند.
در رقابتهای انفرادی هم محمدرضا عربعامری در مرحله یکسیودوم مقابل نماینده چین نتیجه را هفت بر سه واگذار کرد. غلامرضا رحیمی، دیگر نماینده ایران، در این ماده در مرحله یکسیودوم برابر حریفی از اوکراین هفت بر سه پیروز شد و در مرحله یکشانزدهم نهایی مقابل نماینده روسیه شش بر چهار نتیجه را واگذار کرد.
در ماده کامپوند نیز هادی نوری در مرحله یکشانزدهم برابر روسیه ۱۴۰ بر ۱۳۸ به پیروزی رسید و در مرحله یکهشتم نهایی مقابل نماینده چین ۱۴۶ بر ۱۴۵ برتری یافت، اما در دور یکچهارم نهایی مقابل حریفی از انگلیس ۱۴۷ بر ۱۴۳ نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.