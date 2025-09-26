وزیر خارجه مصر اعلام کرد؛ از استقرار نیرو‌های بین‌المللی در غزه بر اساس قطعنامه شورای امنیت با هدف کمک به تشکیلات خودگردان فلسطین برای اداره نوار غزه استقبال می‌کند.

به گزارش خبر گزاری صدا وسیما ، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر در کنفرانس مطبوعاتی با حضور وزرای خارجه کشورهای عربی و اروپایی از جمله اردن، عربستان و نروژ در حاشیه فعالیت‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: ما از استقرار نیروهای بین‌المللی در غزه بر اساس قطعنامه شورای امنیت و با هدف کمک به تشکیلات خودگردان فلسطین برای اداره نوار غزه استقبال می‌کنیم.

طبق گزارش رای الیوم، وی به وجود توافقی برای تشکیل یک اداره موقت فلسطینی برای مدیریت نوار غزه بدون مشارکت گروه‌های فلسطینی اشاره کرد.

«فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان نیز در کنفرانس مطبوعاتی از ایجاد ائتلاف بین‌المللی اضطراری برای حمایت مالی از تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد. وی گفت: عربستان ۹۰ میلیون دلار برای حمایت مالی از تشکیلات خودگردان فلسطین اختصاص داده است. بن فرحان به وجود توافق عربی اشاره کرد مبنی بر اینکه سرنوشت غزه و کرانه باختری تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین باشد.

همچنین «ائتلاف بین‌المللی برای راه‌حل تشکیل دو دولت» در بیانیه‌ای اعلام کرد: یک اجماع بین‌المللی برای اجرای این راه حل به عنوان تنها راه برای تحقق صلح عادلانه و فراگیر وجود دارد. تنها مانع در مقابل اجرای این راه حل موضع افراطی دولت اسرائیل است که اجازه تشکیل کشور فلسطین را نمی‌دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است؛ زمانی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل می‌گوید؛ اجازه تشکیل کشور فلسطین را نخواهد داد به این معناست که وی اجازه تحقق صلح عادلانه و فراگیر را نمی‌دهد چرا که جایگزینی برای تشکیل دو دولت وجود ندارد.

تمام اقدامات نتانیاهو از جمله جنگ در غزه، گسترش شهرک‌ها و مصادره اراضی فلسطینی‌ها در کرانه باختری و تجاوز علیه سوریه و لبنان مانع تحقق صلح عادلانه و فراگیر می‌شود. ما در گروه عربی اسلامی خواهان صلح عادلانه هستیم. راه حل صلح عادلانه تشکیل کشور فلسطینی در خاک فلسطین است که در امنیت و صلح در کنار اسرائیل باشد.

سپتامبر گذشته عربستان از ایجاد ائتلاف بین‌المللی برای اجرای راه حل تشکیل دو دولت خبر داد. این ائتلاف نخستین نشست خود را اواخر اکتبر در ریاض برگزار کرد.