آتش نشانان با مهرآتش سوزی در ساختمانی در بوکان از سرایت آن به سایر طبقات جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس سازمان آتش نشانی بوکان گفت: بدنبال اعلام وقوع حادثه آتش سوزی در منزلی در کوچه گلاویژ ۹ بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۱ و نیز ستاد فرماندهی این سازمان به محل اعزام شدند.

رسول معروفی افزود: آتش نشانان پس از رسیدن بلافاصله عملیات اطفا حریق را آغاز و از گسترش خسارات و سرایت آتش به طبقات دیگر ساختمان جلوگیری کردند.

وی افزود: علت این حادثه و میزان دقیق خسارات مالی در دست بررسی است.