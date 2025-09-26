به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ موسی بهاری در تشریح جزئیات خبر گفت: ماموران کلانتری ۱۱ سیدقطب بوکان در ادامه اقدامات امنیت محور و مبارزه با سرقت و برخورد با سارقین، یک سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر کردند.

وی افزود: سارق دستگیر شده در بازجویی‌ها و تحقیقات انجام شده به ارتکاب ۱۰ فقر سرقت محتویات داخل خودرو در این شهر اعتراف کرد که پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.