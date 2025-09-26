مستند رایان سندی بر جنایات اسرائیل و یادبود شهید دوماهه جنگ ۱۲ روزه، ششم مهر رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مستند “رایان” به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فاطمه باقری، که به شهید دوماهه جنگ ۱۲ روزه و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی می‌پردازد، روز یکشنبه، ششم مهرماه، ساعت ۱۶ در سینما بهمن واقع در بلوار شهید مدرس رونمایی و اکران خواهد شد.

این مستند به عنوان سندی بر جنایات رژیم صهیونیستی، به بررسی ابعاد مختلف این فاجعه انسانی می‌پردازد.