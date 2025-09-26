نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس از آغاز اجرای بیمه اکمل ویژه بازنشستگان آموزش و پرورش استان مرکزی با پرداخت ماهیانه ۶۳۰ هزار تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از آغاز اجرای بیمه اکمل ویژه بازنشستگان آموزش و پرورش استان مرکزی پس از سالها انتظار خبر داد.
دکتر سید محمد جمالیان با بیان اینکه این طرح با پیگیریهای انجامشده و همکاری آموزش و پرورش، شرکت بیمه آتیهساز و کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان مرکزی عملیاتی شده است، گفت: از روز شنبه بازنشستگان میتوانند بهصورت حضوری در دفاتر بیمه و همچنین غیرحضوری از طریق سایت نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
او با اشاره به مشکلات بیمههای تکمیلی موجود افزود: یکی از دغدغههای اصلی بازنشستگان، سقف پایین پوشش خدماتی مانند ویزیت، آزمایشگاه، دندانپزشکی، عینک، نوار عصب و عضله و عکسبرداری است.
جمالیان این را هم گفت که بیمه اکمل با پرداخت ماهیانه ۶۳۰ هزار تومان، تعهدات و پوششهای بسیار کاملتری ارائه میدهد و میتواند در کاهش هزینههای درمانی و افزایش رضایتمندی بازنشستگان نقش مؤثری داشته باشد.