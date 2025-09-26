پخش زنده
معاون تشریفات دفتر رئیس جمهور، تاکید کرد: اگر آمریکاییها سری به بازارهای ایران بزنند هوش از سرشان میپرد و خواهند فهمید حتی احدی از اعضای هیئت رسمی ایران حاضر نبوده و نیست حتی یک سنت در نیویورک خرج کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس موسوی معاون تشریفات دفتر ریاست جمهوری، در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت:
«امسال دولت آمریکا و دستهای پیدا و پنهان صهیونیزم و عوامل رسانهای مفلوک آنان سعی کردند سفر بهموقع و موفق نماینده مقتدر ملت بزرگ ایران به هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به حاشیه برانند که موفق نبودند و نخواهند بود؛ از تضییقات روادیدی تا محدودیتهای تردد و حتی خبرسازی و عملیات روانی سخیف و ناشیانه درباره یکی از بهترین و نجیبترین دیپلماتهای کشور (که میدانیم از کجا میسوزند!) از جمله آنها بود.
برغم همه این اقدامات بچگانه، نمایندگان ملت ایران بویژه رئیس جمهور محبوب و وزیر امور خارجه پرتلاش و کاربلد، همه اهداف و برنامههای از پیش طراحی شده را تا امروز با اقتدار در حال پیگیری و اجرا هستند.
در همین اثنا، طرح مواردی همانند عدم اجازه خرید! به هیات ایرانی آن هم از فروشگاههای دست چندم آمریکایی در حالی مطرح میشود که اگر آمریکاییها سری به بازارهای ایران از بازارهای بزرگ سنتی گرفته تا شاپینگ مالهای فوق مدرن و لوکس پایتخت و سایر شهرهای بزرگ ایران بزنند هوش از سرشان میپرد! امسال احدی از اعضای هیات رسمی ایران حاضر نبود و نیست حتی یک سنت در نیویورک خرج کند.»
بر اساس این گزارش، مسعود پزشکیان به همراه هیات ایرانی روز سه شنبه (اول مهرماه) به منظور شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شدند.
سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار و گفت وگوی دوجانبه با روسای جمهور کشورهای مختلف از جمله برنامههای رئیس جمهور در این سفر بود. اما دولت وقت آمریکا از هیچ اقدامی برای کارشکنی در مسیر دیپلماتیک هیات ایرانی، از صدور ویزا برای هیات همراه تا اعمال محدودیتها برای تردد در نیویورک، دریغ نکرد.