رئیس دانشکده علوم پزشکی میاندوآب گفت: مرکز MRI بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) به قطب تصویربرداری منطقه تبدیل شده و کیفیت خدمات آن قابل رقابت با مراکز بزرگ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب گفت: این شهرستان با بهرهمندی از دستگاه پیشرفته MRI به یکی از مراکز مجهز تصویربرداری پزشکی در شمالغرب کشور تبدیل شده است.
یوسف روستا اظهار کرد: دستگاه MRI ۱.۵ تسلا مستقر در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) میاندوآب، از نظر کیفیت و دقت در سطح بسیار بالایی قرار دارد و حتی در مقایسه با مراکز درمانی در شهرهای بزرگ مانند تبریز و ارومیه نیز رقابتپذیر است.
وی با اشاره به اینکه این مرکز بهصورت کاملا دولتی فعالیت میکند، افزود: خدمات تصویربرداری MRI در این بیمارستان با تعرفه دولتی و فقط با مبلغ ۱۳۵ هزار تومان ارائه میشود، در حالی که هزینه این خدمات در مراکز خصوصی بسیار بالاتر است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی میاندوآب گفت: این مرکز سالهاست که نقش مهمی در ارتقاء خدمات تشخیصی و درمانی منطقه دارد و هماکنون به قطب اصلی MRI در شمالغرب کشور تبدیل شده است.
روستا با بیان اینکه این طرح بهعنوان یک طرح ملی در فضایی به وسعت ۸۰۰ مترمربع و با صرف هزینهای بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال راهاندازی شده است، افزود: تمامی انواع تصویربرداری پزشکی، چه با تزریق و چه بدون تزریق، در این مرکز با دقت بالا و در سریعترین زمان ممکن انجام میشود.
وی تاکید کرد: موقعیت جغرافیایی ویژه میاندوآب، این شهرستان را به نقطه ثقل درمانی منطقه تبدیل کرده و لازم است مسئولان استانی و کشوری نگاه ویژهای به توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی آن داشته باشند تا خدمات گستردهتری به مردم شهر و مناطق همجوار ارائه شود.