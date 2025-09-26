ه گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی گرگان و نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران نشست اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و فعالان بخش اقتصادی استان با اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت : با وجود ظرفیت های فراوان، استان گلستان می توانیم با حمایت وزارت جهادکشاورزی در برخی محصولات کشاورزی خودکفا شویم.

هامان هاشمیان ،نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون کشاورزی ایران گفت: با توجه به مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی استان گلستان تامین امنیت غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار است وبرای همین موضوع نرخ قیمت گذاری محصولات کشاورزی ،ضرورت ایجاد انبار های استراتژیک نهاده های دامی و افزایش بهره وری با تامین بذر های باکیفیت برای کشاورز از اهداف مشترک بخش خصوصی و دولتی است.

