کارشناس هواشناسی از احتمال رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در بعدازظهر و امشب برخی مناطق استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی، کارشناس هواشناسی، از احتمال افزایش ابر، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید لحظه‌ای در برخی مناطق استان طی بعدازظهر و امشب خبر داد و گفت: همچنین احتمال خیزش گرد و خاک محلی در مناطق مستعد وجود دارد.

به گفته آخوندی، از فردا (شنبه) تا اواسط هفته آینده، وضعیت جوی در منطقه به نسبت پایدار خواهد شد و افزایش نسبی دما نیز پیش‌بینی می‌شود.