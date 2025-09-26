پخش زنده
دور یک چهارم نهایی شصت و ششمین دوره فوتبال جام لیبرتادورس بامداد امروز به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدارهای برگشت به این شرح است:
سائوپائولو برزیل ۰ - ۱ لیگا دکیتو اکوادور مجموع دو دیدار: ۰ - ۳ به سود لیگا دکیتو
راسینگ کلوب آرژانتین ۱ - ۰ ولزسارسفیلد آرژانتین ۲ - ۰ به سود راسینگ کلوب
استودیانتس آرژانتین ۱ - ۰ فلامینگو برزیل (وقت اضافه) ۲ - ۲
- تیم فلامینگو در ضربات پنالتی ۲ - ۴ برنده شد.
پالمیراس برزیل ۳ - ۱ ریورپلاته آرژانتین ۵ - ۲ به سود پالمیراس