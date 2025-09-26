به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز مدیریت راه ‌ های کشور اعلام کرد: محدودیت‌های ترافیکی که از چهارشنبه ۲ مهر در جاده‌های مازندران آغاز شده بود تا فردا شنبه ۵ مهر ادامه دارد.





۱. موتورسیکلت:



تردد موتور سیکلت تا ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.



* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.



وسیله نقلیه سبک



۲. محور چالوس:



(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:



- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:



۱) از ساعت ۰۹:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.



۲) از ساعت ۱۰:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.



۳) از ساعت ۱۲:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)



۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.



۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.





۳. محور هراز:



(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز‌های پنجشنبه و جمعه مورخ‌های ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ و ۴ به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.





۴. محور فشم:



- از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.



وسیله نقلیه سنگین



محور چالوس:



(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.





محور هراز:



(۱-۳) تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.



(۲-۳) تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه از محور هراز ممنوع می‌باشد.



تبصره:اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محور‌ها خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محور‌ها هرگونه تردد در ساعت و یا نحوه اجرا متحمل خواهد بود.