برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین رسانههای فرانسه
لوموند
- نیکلا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه به اتهام سوء استفاده مالی به ۵ سال زندان قطعی محکوم شد. این محکومیت در تاریخ جمهوری فرانسه بی سابقه است.
- چرا هواپیمای بنیامین نتانیاهو از حریم هوایی فرانسه پرهیز کرد؟ در مسیر نیویورک، هواپیمای نخست وزیر رژیم اسرائیل از آسمان فرانسه عبور نکرد. البته پاریس با وجود حکم بازداشت از طرف دیوان بین المللی کیفری، تاکنون به هواپیمای او اجازه عبور داده است.
لیبراسیون
- بودجه ۲۰۲۶؛ اتحادیههای کارگری پس از نشست با نخست وزیر و دست نیافتن به توافق اعلام کردند هفته آینده اعتصاب و تظاهرات سراسری برگزار میشود.
لزکو
- افزایش افسارگسیخته بدهی عمومی فرانسه؛ بدهی عمومی فرانسه از مرز ۳۴۰۰ میلیارد یورو عبور کرده که برابر است با ۱۱۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه.
لوفیگارو
- تهران؛ فوت یک زندانی سیاسی در ایران، موجی از شوک را در پی داشته است.
مهمترین عناوین روزنامههای هند
روزنامه تایمز آو ایندیا
- ترامپ با شهباز شریف دیدار کرد: چرخش آمریکا به سمت پاکستان در بزرگترین تغییر از سال ۱۹۷۱؛ مذاکرات ۸۰ دقیقه طول کشید
- مطالعه مراکز علمی نشان میدهد که گنگ با بدترین خشکسالی در ۱۳۰۰ سال گذشته روبهرو است
- سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه، در پرونده مربوط به کمپین لیبی به ۵ سال زندان محکوم شد.
- تعرفههای ۱۰۰ درصدی ترامپ بر شرکتهای داروسازی: سان فارما، بایوکان، سیپلا
- "جوانان واقعاً این را میخواستند": ترامپ توافق تیکتاک با چین را تأیید کرد؛ تصاحب آن ازسوی آمریکا در شرف وقوع است
- محمد یونس رئیس دولت موقت بنگلادش: روابط هند با حمایت و میزبانی از حسینه آسیب دیده است
- جوانان هندی بر اثر حمله قلبی جان خود را از دست میدهند. آیا کودکان باید غربالگری شوند
- "وقت توقف است": آنچه ترامپ در مورد اجازه دادن به اسرائیل برای الحاق کرانه باختری گفت
- اورزولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا، تأکید کرده است که اروپا باید به درخواست کشورهای بالتیک برای «ساخت دیوار پهپادی» - یک سامانه دفاع پهپادی چندلایه مبتنی بر هوش مصنوعی - توجه کند
- ۱۰۰٪ روی محصولات دارویی، ۵۰٪ روی کابینتهای آشپزخانه: ترامپ دور جدیدی از تعرفهها را اعلام کرد. دونالد ترامپ تعرفههای قابل توجهی را برای کالاهای مختلف اعلام کرد که از اول اکتبر ۲۰۲۵ لازمالاجرا است. تعرفه ۱۰۰ درصدی بر داروهای برند اعمال خواهد شد، مگر اینکه شرکتها شروع به تولید در ایالات متحده کنند. علاوه بر این، تعرفه ۵۰ درصدی بر کابینتهای آشپزخانه و روشوییهای حمام، ۳۰ درصدی بر مبلمان روکشدار و ۲۵ درصدی بر کامیونهای سنگین با هدف محافظت از صنایع داخلی اعمال میشود.
شبکه خبری ایندیا تودی
- ادعای بزرگ دبیرکل ناتو: مودی از پوتین خواست تا طرح اوکراین را توضیح دهد، تحت تاثیر تعرفههای آمریکا
- ترامپ با اعلام تعرفه ۱۰۰ درصدی بر داروها، صادرات دارویی هند را در معرض خطر قرار داد
- شریف، نخست وزیر پاکستان و منیر، فرمانده ارتش، مذاکرات پشت درهای بسته با ترامپ برگزار کردند. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، در اولین سفر خود به کاخ سفید، به همراه فرمانده ارتش، عاصم منیر، با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید دیدار کرد. این در حالی است که روابط ایالات متحده و پاکستان نشانههایی از احیای مجدد را نشان میدهد.
- چرا انتخابات هند عمدتاً آزاد، اما به ندرت منصفانه است؟ در حالی که انتخابات هند آزادتر شده است، اما بسیار کمتر منصفانه است. در قلب دموکراسی انتخاباتی، اعتقاد به «زمین بازی برابر» (LPL) وجود دارد: هر نامزد و حزبی که رقابت میکند باید از یک نقطه شروع کند. در عوض، اکنون ما یک رقابت کاملاً منحرف داریم که در آن صاحبان قدرت از مزیت چشمگیری به رقبای خود برخوردارند.
- میگ-۲۱ پس از ۶۲ سال خدمت، امروز در مراسم باشکوهی بازنشسته میشود. در مراسم باشکوه وداع در چندیگار، راجنات سینگ، وزیر دفاع، رهبران ارشد نظامی، پیشکسوتان و خانوادهها گرد هم میآیند تا پایان ۶۲ سال خدمت برجسته این جنگنده نمادین را گرامی بدارند.
روزنامه هندو
- تعرفه دارویی دونالد ترامپ، داروهای ژنریک را معاف میکند، اما هند برای عواقب آن آماده میشود. شرکتهای هندی سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار داروی ژنریک به آمریکا صادر میکنند که شرکتهای سان فارما، دکتر ردی، سیپلا، لوپین و آروبیندو فارما از جمله صادرکنندگان اصلی این دارو هستند.
- هند کمکهای تازهای به زلزلهزدگان افغانستان ارسال کرد، امدادرسانی از طریق چابهار به کابل رسید.محمولههای امدادی هند برای زلزلهزدگان افغانستان در کابل تخلیه میشود. این محمولهها از طریق چابهار به کابل رسیدهاند
- شمارش آرای انتخابات مجلس ایالتی آسام آغاز شد
- بنگال و اودیشا در حالت آمادهباش برای بارانهای شدید هستند، زیرا توده کمفشار بر فراز خلیج بنگال تشکیل میشود
- هوش مصنوعی xAI ایلان ماسک، چتبات Grok را در اختیار سازمانهای فدرال ایالات متحده قرار میدهد
- بازارهای سهام تحت تاثیر سهام شرکتهای داروسازی و خروج بیوقفه سرمایههای خارجی، روند نزولی را تجربه کردند
- مدیرعامل AWS آمازون، کارکنان را به علت کندی در ارائه محصولات سرزنش کرد
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین
شینهوا
- درخواست نخست وزیر چین: چین و آمریکا باید راه درست برای کنار آمدن در عصر جدید پیدا کنند
- تمرکز چین بر محیط زیست و برنامه زیست کره یونسکو
- تاکید چین بر نقش رهبران جهان برای تقویت سازمان ملل متحدد
- فروش لاتاری چین در ۸ ماه اول امسال ۱.۴ درصد افزایش یافت
- جشنواره بین المللی فیلم در شمال چین برای نمایش فیلم از ۲۵ کشور و منطقه از جمله ایران
- ایران و روسیه تفاهم نامه ساخت نیروگاههای هستهای کوچک امضا کردند
گلوبال تایمز
- گفتگوی جهانی در مورد حاکمیت هوش مصنوعی در سازمان ملل
- جنگ اسرائیل علیه غزه در میان وحشتناکترین جنگهای قرن بیستم و بیست و یکم
- حوثیهای یمن ادعا میکنند که به اسرائیل حمله موشکی کردهاند
سی جی تی ان
- توضیح وزارت دفاع چین درباره زمان تحویل ناو هواپیمابر «فوجیان»
- شی جینپینگ اهداف جدید مشارکت تعیین شده ملی چین برای سال ۲۰۳۵ را اعلام کرد
- نماینده چین: بیعدالتی تاریخی علیه فلسطین باید اصلاح شود
- رهبر انقلاب ایران: خواست آمریکا مذاکره نیست، بلکه تحمیل و زورگویی است
- نخست وزیر چین: چین و آمریکا باید راه درست را برای همراهی در عصر پیدا کنند
- حملات هوایی اسرائیل به پایتخت یمن هشت کشته و ۱۴۲ زخمی برجای گذاشت
- ایران در مسیر تبدیل چین به شریک اول گردشگری؛ از لغو ویزا تا تورهای اختصاصی
چاینا دیلی
- شیمیدان چینی برنده جایزه intl شد
- چین خواستار همکاری برای تقویت تجارت دیجیتال جهانی است
- تمایل روسیه و ایالات متحده برای راه حل صلح آمیز بحران اوکراین
- سازمان ملل متحد رویداد ویژهای در سطح بالا در مورد اقدامات اقلیمی برگزار میکند
روزنامه مردم
- چین اقدامات خود را برای افزایش صادرات خدمات اعلام کرد
- چین برای توسعه شدید مصرف دیجیتال تلاش میکند
- چین و ایالات متحده کاملا قادر به دستیابی به موفقیت مشترک و رفاه متقابل هستند
- چین سه شرکت دیگر آمریکایی را تحریم کرد