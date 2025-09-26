به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در پی بازرسی و کشف پلیس از یک واحد سوپرمارکت، تعداد ۴ هزار عدد انواع قرص غیرمجاز شامل ۷۰۰ عدد قرص مسکن و ۳۳۰۰ عدد قرص جنسی کشف و پس از تشکیل صورتجلسه، جهت نگهداری و کارشناسی به معاونت غذا و دارو تحویل شد.

دکتر مهسا فخر زارع افزود: برآورد ارزش ریالی این اقلام حدود ۴۴۰ میلیون ریال است که به دلیل نداشتن برچسب اصالت و توزیع خارج از شبکه مجاز، مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط گردید.

مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: پرونده این تخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.