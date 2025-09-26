پخش زنده
کارشناس بازار سرمایه گفت: ارزش معاملات خرد بازار سرمایه به حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
محمد حسین بیطرفان، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ضمن بیان این نکته تاکید کرد: ما معمولا ارزش معاملات را نسبت به ارزش کل بازار کنار هم قرار میدهیم و نسبت میگیریم. وقتی این دو عدد را مقایسه میکنیم، متوجه میشویم که حجم گردش پول در این حجم عظیم بازار سرمایه، عدد کمی است
بیطرفان به تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر روند بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: سایه تأثیرات غیر اقتصادی همچنان بر بازار سنگینی میکند و این موضوع باعث کاهش اعتماد سرمایهگذاران شده است. در صورت رفع این موانع و ایجاد شرایط مساعد اقتصادی، انتظار داریم شاهد بهبود وضعیت بازار و افزایش حجم معاملات باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه با ابراز امیدواری نسبت به آینده، افزود: امیدواریم در آیندهای نزدیک سایه تمام اتفاقات و عوامل غیر اقتصادی از روی بازار برداشته شود. ورود و هجوم دوباره سرمایهگذاران به بازار سرمایه میتواند بهترین خبر برای احیای اعتماد و رونق معاملات باشد.
او در پایان تاکید کرد که با تعدیل قیمت سهام و بهبود وضعیت داراییهای بازار، ارزش دلاری بازار سرمایه میتواند بسیار بیش از رقم فعلی افزایش یابد و این امر به رشد اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد.