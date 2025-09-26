۴۰ هکتار زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی برای نصب ۲۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی به سرمایه گذاران واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در نشست خبری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تامین انرژی تجدیدپذیر برای صنعت با توجه به ناترازی انرژی گفت: کمک به نصب ۱۰ مگاوات پنل خورشیدی در سقف سوله‌های واحد‌ها در شهرک‌های صنعتی استان یکی از اقدامات است.

فرشچی با اشاره به در دست ساخت بودن ۲ شهرک خورشیدی در مقیاس بزرگ و کوچک در خراسان رضوی اضافه کرد: یکی از این شهرک‌ها در محور قوچان-مشهد به مساحت ۱۳۰ هکتار برای استقرار واحد‌های تجدیدپذیر و صنایع خرد و کوچک قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی ادامه داد: دیگری به عنوان بزرگترین مزرعه خورشیدی کشور در مقابل شهرک کاویان فریمان واقع شده و تاکنون ۹۵۰ هکتار از زمین‌های مربوط به این طرح‌ها تملک شده و بهره‌برداری آن به زودی آغاز خواهد شد.

فرشچی از رشد ۹۲۸ هکتاری با اشاره تملک اراضی در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: در حالی که ابتدای سال گذشته تملک در این زمینه صفر بود، مرحله عملیاتی شهرک‌های صنعتی استان ۱۲ درصد رشد داشته و از چهار هکتار به ۱۵ هکتار رسیده است.

وی اضافه کرد: ۲ تصفیه‌خانه در شهرک‌های صنعتی کاشمر و سبزوار در نیمه نخست امسال به اتمام رسیده و در نیمه دوم سال قابل بهره‌برداری خواهد بود. علاوه بر این، عملیات توسعه و نصب تصفیه‌خانه‌ها در شهرک‌های صنعتی چناران، کاویان فریمان و کلات در دهه فجر امسال به اتمام خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت شهرک‌ها صنعتی خراسان رضوی گفت: در راستای تحقق مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۱ مبنی بر توسعه ۱۰۰ هکتاری شهرک صنعتی توس و ۱۰۰ هکتاری شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری‌های برتر در محور غرب مشهد تاکنون ۴۲ هکتار از زمین مورد نیاز در طرح توسعه شهرک صنعتی توس و ۳۰ هکتار از زمین مورد نیاز در طرح توسعه شهرک صنعتی ماشین سازی تملک شده است.