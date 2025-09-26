پخش زنده
معاون دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست، در دیداری با فرماندار بوکان به بررسی وضعیت گونه نادر میشمرغ و برنامههای حفاظتی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، به مناسبت روز ملی غار پاک، احمدزاده، مدیر طرح ملی احیاء میش مرغ و معاون دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست، با خشایار صنعتی، فرماندار بوکان دیدار و گفتوگو کردند.
در این نشست که روز گذشته برگزار شد، احمدزاده ضمن تقدیر از تلاشهای فرماندار بوکان در حمایت از گونه نادر میشمرغ در منطقه حفاظتشده حمامیان (دشت سوتاو)، به تشریح وضعیت زیستی این پرنده ارزشمند پرداخت و چالشها و فرصتهای موجود را بیان کرد.
معاون دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست نیز بر اهمیت تدوین و اجرای برنامههای حفاظتی در سطح ملی تاکید کرد و ضرورت همکاریهای بینالمللی برای حفظ گونههای نادر حیات وحش را یادآور شد. وی همچنین نقش نهادهای دولتی و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست و گونههای در حال انقراض را مورد توجه قرار داد.
پس از این دیدار، کارگروه غارشناسی بازدیدی مشترک از غار دوکچی انجام دادند. این بازدید که در چارچوب برنامههای حفاظتی منطقه برگزار شد، با هدف گرامیداشت روز ملی غار پاک انجام گرفت. غار دوکچی علاوه بر اهمیت علمی و اکولوژیکی، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی درباره حفاظت از میراث طبیعی دارد.
فرماندار بوکان در جریان این بازدید، بر ضرورت همکاریهای بیشتر بین نهادهای دولتی و جوامع محلی برای حفظ غارها و سایر جاذبههای طبیعی منطقه تاکید کرد. وی همچنین خواستار بهرهگیری از فناوریهای نوین و حمایت مردمی برای حفظ و احیای میراث طبیعی شهرستان شد.
خشایار صنعتی به لزوم برگزاری رویدادهای اجتماعی و منطقهای و حضور مستمر مسئولان کشوری و متخصصین دانشگاهی در مرکز تحقیقات بوکان اشاره کرد تا ضمن شناسایی دقیق موضوع، اهمیت آن برای اقشار مختلف جامعه نیز تبیین شود.