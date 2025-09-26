

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آینه دار در جلسه شورای اندیشه‌ورزی و کمیته برنامه‌ریزی طرح ملی ایران‌جان، گفت: ایران‌جان باید به تپش اصلی رسانه‌ای استان تبدیل شود تا همه مسئولین و مردم با آن همراه شوند.



وی با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح برای معرفی خراسان جنوبی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی افزود: فرصتی که ایران‌جان برای استان ایجاد کرده، بی‌سابقه است و باید این فرصت را مغتنم بشماریم و با جان و دل برای معرفی چهره واقعی و توانمند خراسان جنوبی تلاش کنیم.



مدیرکل صدا و سیما گفت: عملیات رسانه‌ای پیرامون ایران‌جان باید در دل فضای رسانه‌ای استان جای بگیرد و با تولید محتوا‌های جذاب و هدفمند، افکار عمومی را با خود همراه کند.



آینه دار همچنین خواستار حضور پررنگ‌تر ایران‌جان در خروجی‌های رسانه‌ای شد و گفت: باید از بستر‌هایی مانند رادیو‌نما، زیرنویس‌های تلویزیونی، بخش‌های خبری، تولیدات کوتاه فضای مجازی و گفت‌و‌گو‌های مردمی استفاده کنیم تا این موضوع به یک گفتمان عمومی تبدیل شود.



وی افزود: بازنشر مطالب و تولیدات کاربران فضای مجازی که به شکل خودجوش درباره ایران‌جان تولید می‌شود، می‌تواند به تقویت این جریان کمک کند.



مدیرکل صدا و سیما همچنین بر ضرورت مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد تا در صورت امکان، رویداد‌های ملی و کشوری که در فصل پاییز برگزار می‌شود، هم‌زمان با هفته ایران‌جان تنظیم شود، این هم‌زمانی می‌تواند انعکاس رسانه‌ای طرح را تقویت کرده و ابعاد آن را در سطح ملی پررنگ‌تر سازد.



«ایران‌جان» با هدف معرفی همه‌جانبه خراسان جنوبی آبان ماه مهمان شبکه‌های بین المللی، سراسری و استانی می‌شود.