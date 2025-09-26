به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر تاکید کرد: نشست «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با رهبران عربی و اسلامی در نیویورک بسیار با اهمیت بود و این رهبران درباره خطرات علیه منطقه و ضرورت پایان دادن به اقدامات رژیم صهیونیستی صحبت کردند. دونالد ترامپ به اظهارات این رهبران گوش داد و بر تمایل خود برای همکاری با آنها برای ایجاد راه حلی برای بحران تاکید کرد.

وی در مصاحبه با سایت آمریکایی «بریتبارت نیوز» در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل گفت: اقدامات اسرائیل در خاورمیانه تنها امنیت منطقه را در معرض خطر قرار نمی‌دهد بلکه منافع آمریکا را نیز در معرض خطر قرار داده و شراکتی را که آمریکا در طول دهه‌ها ساخته از بین می‌برد. جهان عربی به دونالد ترامپ به عنوان تنها فردی که قادر به تحقق صلح و آتش بس در غزه است چشم دوخته است.

وی افزود: ما معتقدیم که همه چیز (حل بحران‌ها) باید از توقف جنگ در غزه شروع شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل بدون هیچ حد و مرز و خطوط قرمزی هر کاری را که می‌خواهد انجام می‌دهد. ترامپ در نشست بر پایبندی خود به تحقق صلح در غزه و پایان جنگ تاکید کرد و به طرحی برای صلح در غزه که تیم وی روی آن کار می‌کنند اشاره کرد.

نخست وزیر قطر گفت: ما تلاش می‌کنیم تا به تیم ترامپ کمک کنیم تا طرح وی مورد حمایت بیشتری در منطقه قرار گیرد. جهان عربی و تمام جهان امیدوارند ترامپ بتواند مانع اقدامات نتانیاهو شود و جنگ را متوقف کند. ترامپ تنها کسی است که می‌تواند افسار نتانیاهو را بکشد.

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی گفت: ما باید به ترامپ تاکید کنیم که تمام اقداماتی که اکنون نتانیاهو انجام می‌دهد لزوما در خدمت منافع آمریکا نیست. از جمله این اقدامات حمله اسرائیل به دوحه در جریان مذاکرات درباره غزه بود. این اقدام از بین بردن کامل تلاش‌های آمریکا بود.

وی گفت: آنچه اکنون رخ می‌دهد یک آشوب بدون مرز است که دلیل آن نتانیاهو و برخورد‌های وی است و باید یکی او را متوقف کند. ما معتقدیم که تنها کسی که می‌تواند نتانیاهو را متوقف کند ترامپ است.