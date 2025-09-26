تالار صادراتی بورس کالای ایران در هفته گذشته میزبان معامله ۲۱۶ هزار و ۱۸۹ تن انواع کالا شامل قیر، سیمان، گندله سنگ آهن و گوگرد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مدت، قیر با حجم ۱۷۴ هزار و ۴۳۹ تن بیشترین سهم را در معاملات داشت؛ از این مقدار، ۹۶ هزار و ۸۹۵ تن به ارزش ۲۹ میلیون و ۶۸۱ هزار دلار به صورت دلاری و ۷۷ هزار و ۵۴۴ تن به ارزش ۲.۲ همت به صورت ریالی معامله شد.

سایر محصولات معامله شده شامل ۱۶ هزار تن گوگرد به ارزش ۴۵۷ میلیارد تومان، ۱۰ هزار تن گندله سنگ آهن به ارزش ۶۶ میلیارد تومان و ۱۵ هزار و ۷۵۰ تن سیمان به ارزش ۶۶۰ هزار دلار بودند.