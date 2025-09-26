پخش زنده
امروز: -
دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهر ۱۴۰۴ این دانشگاه ساعت ۲۴ امشب پایان مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اطلاعیه این دانشگاه آمده ، داوطلبان میتوانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.
یادآور می شود ، ثبت نام پذیرش براساس سوابق تحصیلی به صورت مجزا از انتخاب رشته، رشتههای با آزمون سراسری است و بیش از ۹۵ درصد رشته/ محلهای دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند، داوطلبان میتوانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مذکور برای ثبت نام خود اقدام کنند.