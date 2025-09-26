پخش زنده
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: سطح زیر کشت گلخانههای استان به ۲۹۷ هکتار در قالب ۵۷۰ واحد گلخانهای رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمزه خانجانیافشار بر مزیت اصلی این نوع کشت تأکید کرد و افزود: اشتغالزایی در واحدهای گلخانهای نسبت به کشت سنتی، نسبتی یک به ۱۰ دارد.
او افزود: در مزارع معمولی، در هر هکتار میتوان یک نفر را مشغول به کار کرد، اما در شرایط گلخانهای این عدد به ۱۰ نفر در هر هکتار میرسد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه با افزایش اشتغال، بهرهوری در محیطهای گلخانهای نیز ۱۰ برابر شرایط عادی است به بخش خاصی از این صنعت پرداخت و گفت: سطح زیر کشت محصولات گلخانهای در همدان ۲۹۷ هکتار است.
خانجانیافشار افزود: در حوزه گلهای شاخه بریده، ۱۵ هکتار از سطح گلخانههای استان همدان به کشت انواع گل با تنوع بالا اختصاص دارد.
این مسئول تاکید کرد: در بین تولیدات بخش کشاورزی تولید گل و گیاهان زینتی یکی از جذابترین و پرطرفدارترین بخشهای کشاورزی به شمار میرود و علاقمندان خاص خود را در تولید و مصرف دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه با اشاره به موفقیتهای صادراتی استان گفت: محصولات گلخانهای استان، بهویژه گلهای شاخه بریده، به سه منطقه هدف صادر میشوند.
خانجانی افشار این مناطق را شامل کشورهای حاشیه خلیج فارس، اتحادیه کشورهای مستقل همسود (CIS) از جمله روسیه عنوان کرد.